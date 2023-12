Questura di Caserta, insediati i nuovi dirigenti della Divisione Anticrimine, Polizia Amministrativa e Digos

Nella giornata di ieri si sono insediati i nuovi dirigenti della divisione anticrimine, della Polizia amministrativa e della Digos della Questura di Caserta. Nuovo responsabile della divisione anticrimine è il primo dirigente Mario Grassia, già in servizio in questa provincia dal 2010 al 2012 come dirigente dell’Ufficio prevenzione generale della Questura e dal 2013 al 2014 a Casal di Principe presso la sezione distaccata della Squadra mobile. Dopo aver assunto incarichi in diversi uffici investigativi, anche di livello ministeriale, ha diretto, da ultimo, la Squadra mobile di Foggia, dove è stato promosso alla qualifica superiore.

Ha assunto l’incarico di dirigente della divisione polizia amministrativa il primo dirigente della Polizia di Stato Vincenzo Vitale, promosso alla qualifica superiore e già dirigente della Digos di Caserta.

Al suo posto, il vice questore della Polizia di Stato Gennaro Corrado, già in servizio presso la Questura di Caserta e inviato, nello scorso mese di aprile, a Casal di Principe per l’organizzazione e l’avvio dell’operatività del commissariato di pubblica sicurezza.

Il questore di Caserta, nell’accogliere i nuovi dirigenti, ha ringraziato i predecessori, primi dirigenti Francesco Moretta e Adele Monaco, che hanno assunto incarichi di vertice, rispettivamente, nel settore della logistica e presso la Scuola allievi agenti della Polizia di Stato di Caserta.