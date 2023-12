È chiara la richiesta bipartisan che è arrivata al termine della riunione della Prima Commissione Affari Generali che si è svolta ieri mattina a Palazzo Castropignano. I consiglieri, di maggioranza e di minoranza, hanno all'unisono espresso il proprio convincimento che è necessaria una apertura straordinaria dell'area di sosta nell'ex caserma Pollio. Proprio sull'urgenza della richiesta hanno insistito il presidente Nicola Gentile e il consigliere di maggioranza Giovanni Lombardi che si sono subito detti favorevoli alla proposta del consigliere Pasquale Napoletano. Il verbale della prima commissione è stato così spedito al sindaco Carlo Marino interpellato affinché emetta un provvedimento d'urgenza per riaprire l'area chiusa al pubblico da ormai due anni. Una replica dell'iniziativa adottata lo scorso anno per consentire l'accoglienza degli automobilisti in cerca di parcheggio.

Il fatto che la proposta arrivi sulla scrivania del primo cittadino in maniera congiunta non costituisce una tregua nella dialettica avversa tra maggioranza e opposizione. Resta critico sulla gestione della mobilità nel capoluogo il consigliere di Fratelli d'Italia Pasquale Napoletano che ha proposto ieri la riapertura del Pollio alla maggioranza. «L'obiettivo è quello di prestare soccorso ai commercianti casertani già alle prese, come ormai capita da anni, con la concorrenza spietata dei centri della grossa distribuzione e gli effetti di inflazione e crisi energetica. Già prima dell'estate si era ribadita la centralità del Pollio nella risoluzione del rebus della mobilità cittadina ma questa amministrazione si è confermata disorganizzata e senza idee. La querelle amministrativa con gli enti proprietari - conclude Napoletano - ci interessa poco ma se, come sembra, l'accesso pedonale su corso Trieste resterà inutilizzabile, è chiaro che va rivalutato il project financing nel suo complesso».

Dell'importanza del passaggio pedonale che consente, a chi parcheggia nell'ex caserma, di accedere su corso Trieste e piazza Gramsci, ne è convinto anche il consigliere di Caserta Decide Raffaele Giovine, da mesi critico con l'amministrazione sul tema. «La questione ha ormai raggiunto il livello del ridicolo. C'è un problema - sottolinea - di cui non siamo a conoscenza ma tra gli uffici comunali e il concessionario si è creato un nodo burocratico che dall'aggiudicazione di maggio non si è riusciti a risolvere. Nonostante i tentativi l'amministrazione non è riuscita tecnicamente a portare a termine il project. Ora si proceda con la riapertura straordinaria come lo scorso anno ma si cominci a ragionare sul fatto che anche una futura apertura definitiva sarà monca a causa della già dichiarata inaccessibilità del passaggio pedonale sul Corso. Il no della proprietà contribuisce a ridurre l'importanza del parcheggio. Ancora una volta - conclude Giovine - la maggioranza sventola una filiera istituzionale che non è in grado di attivare per risolvere i problemi della città».

A contribuire al dibattito tra i consiglieri anche il boom di presenze che si è registrato in città nel primo week end festivo, quello del ponte dell'Immacolata che ha spinto ad una riflessione anche la seconda commissione ttività produttive. Il gruppo, presieduto da Pasquale Antonucci, ieri mattina si è occupato dell'argomento chiedendo all'assessore alla mobilità e vicesindaco Emiliano Casale di chiarire i motivi del ritardo nell'attivazione del project.

«Ad oggi - segnala Donato Aspromonte di Prima Caserta - non conosciamo ancora i motivi per cui da mesi si posticipa, a cadenza quotidiana, la riapertura del parcheggio e questo è grave perché limita le nostre funzioni di controllo e supporto».

A diventare certezza è anche l'interesse dell'amministrazione a chiudere la vicenda Pollio che si trascina da maggio. Come confermato dall'assessore Emiliano Casale è lo stesso sindaco Marino a gestire il dossier insieme agli uffici. «Ci sta lavorando direttamente il sindaco con l'Agenzia del Demanio e gli altri enti proprietari per risolvere il problema» dice Casale che chiarisce come potrebbe non essere necessario un provvedimento straordinario per la riapertura del parcheggio. L'obiettivo dell'amministrazione è quello di trovare una soluzione definitiva e non limitata al periodo natalizio: «Siamo in diretto contatto con la proprietà, dovrebbe essere questione di giorni» l'auspicio del vicesindaco.