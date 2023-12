Provinciali, Zannini conquista il 50% dei seggi e Caporaso fa il boom di preferenze

Tutto secondo le previsioni. Poco dopo la mezzanotte, anche senza l’ufficialità, il nuovo consiglio provinciale di Caserta è stato eletto. Il consigliere regionale Giovanni Zannini conquista la metà dei seggi con il 46 per cento delle preferenze. Sugli scranni del parlamentino siederanno, al fianco di Giorgio Magliocca, otto esponenti della lista “La Provincia al centro”: Marcello De Rosa di Casapesenna, Emilio Nuzzo di Santa Maria a Vico, Giovanni Iovino di Cellole, Dino Capitelli di Santa Maria Capua Vetere, Angela Sferragatta di Maddaloni, Massimo Russo di Caserta, Michele Falco di Parete e Michele Apicella di Trentola Ducenta. Il presidente porta a casa due dei suoi uomini, quelli della lista “Caserta al Centro” che elegge Giuseppe Guida di Arienzo e Gaetano Di Monaco di Santa Maria Capua Vetere. Buon risultato anche per “Prima la Provincia” con il successo di Fabio Schiavo di Caserta e Antimo Rondello di Marcianise, espressione di Gianpiero Zinzi e Maria Luigia Iodice.

Non riesce il colpaccio al Pd che deve accontentarsi di tre consiglieri: entrano Giuseppe Caporaso di Sant’Angelo d’Alife, Marco Cicala di San Marco Evangelista (referenti di Gennaro Oliviero) e Speranza Belardo di Sant’Arpino (in quota Stefano Graziano). Fanalino di coda Fratelli d’Italia che, come annunciato, elegge il sindaco di Lusciano Giuseppe Mariniello.

Resta fuori l’uscente Maria Gabriella Santillo di Santa Maria Capua Vetere.

Il più votato è Caporaso del Pd seguito dal consigliere di Caserta Schiavo in quota Zinzi, poi De Rosa, Nuzzo e Iovino della lista di Zannini.