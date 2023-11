Sinistra Italiana, Dell'Aquila nell'assemblea nazionale

Nicola Fratoianni è stato riconfermato segretario di Sinistra Italiana mentre Nichi Vendola è il nuovo presidente. Queste le decisioni prese nel terzo congresso nazionale di Sinistra Italiana tenutosi a Perugia. Al congresso per la federazione di Caserta erano presenti come delegati Fabio Carbone, Francesca Caterino e Antonio Dell' Aquila. Quest’ultimo è stato eletto componente dell’assemblea nazionale.

Al congresso, che ha visto una folta partecipazione, è stata ribadita la volontà di costruire la più ampia convergenza delle forze politiche del campo progressista come condizione di un'efficace opposizione al governo della destra, a partire dalle battaglie per il salario minimo legale, il contrasto ai tagli alla sanità pubblica e alle ipotesi in campo di autonomia differenziata e premierato.

È stata altresì ribadita la volontà di proseguire con l'alleanza Verdi Sinistra alle elezioni europee della prossima primavera