Rapina distributore e torna il giorno dopo per un'estorsione: arrestato per i due reati

MACERATA CAMPANIA - Carabinieri e Polizia di Stato hanno arrestato un 22enne di Macerata Campania con

l'accusa di aver rapinato, nel suo stesso paese, un distributore di carburante, e di esservi poi ritornato per chiedere il pizzo.

I fatti si sono verificati martedì 16 marzo e il giorno successivo. Il 22enne ha prima rapinato, armato di pistola, il

dipendente dell'area di servizio, facendosi consegnare una somma di 335 euro, per poi fuggire; il giorno dopo è tornato al distributore, sempre con la pistola, e ha preteso una somma a titolo di estorsione, dicendo che sarebbe tornato a prenderla successivamente. La vittima ha però chiamato i carabinieri, cui

ha fornito le indicazioni per identificare il giovane bandito. Alla fine il 22enne è stato intercettato e inseguito da Polizia

e carabinieri fino al comune di San Marco Evangelista, dove è stato bloccato e condotto in carcere.

