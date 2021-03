Rapina con coltello in pieno centro La terza in pochi giorni a Maddaloni

MADDALONI - Shopping veloce all’orario di chiusura anticipata. Nuovo colpo messo a segno con l’aiuto di un coltello: Più che una rapina è stata un blitz: ancora una volta un uomo, verosimilmente 30enne, si è fatto consegnare l’incasso presso la sanitaria di via Roma. E’ il terzo episodio, ai danni di un esercizio commerciale, consumato negli ultimi 10 giorni, sempre in pieno centro e sempre in luoghi affollati. Ancora una volta a volto scoperto, ha puntato decisamente alla cassa, senza abbandonarsi a convenevoli a intimazioni di rito. Molti i testimoni in strada alla chiusura del vicino bar, presso il tabacchino di quartiere e altri negozi. Eppure l’azione è stata così chirurgica e fulminea che sono state le grida della vittima a segnalare l’accaduto e a lanciare l’allarme. Ne è nato un tentativo di inseguimento. Scaltro nella rapina e rapido nella fuga: pur scappando a piedi è riuscito a fare perdere le tracce nel traffico del centro. Sul posto i carabinieri per la ricostruzione del colpo, la quantificazione del danno e soprattutto raccogliere le testimonianze dei molti testimoni oculari. Nei giorni scorsi, nel mirino erano finite una erboristeria e una rivendita di caffè.

