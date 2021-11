Assalto armato all'ufficio postale: razziati i soldi del Postamat

CAPODRISE. Colpo alle Poste di Capodrise. Stamattina, poco dopo le 8, una banda armata ha fatto irruzione nell’ufficio postale di via Ludovico Ariosto, a quell’ora semivuoto. Ad agire sarebbero stati in tre, forse in quattro, tutti con il volto coperto, alcuni con pistole in pugno.

I malviventi hanno immobilizzato la responsabile della filiale, tuttora sotto choc, e l’hanno costretta a consegnare loro i soldi, pare contenuti all’interno di una cassa ATM. Poi, la fuga a bordo di un’autovettura, presumibilmente rubate, con al volante un complice che ha funto anche da palo. Il bottino è in corso di quantificazione.

Scattato l’allarme, sul posto sono accorse tre pattuglie della compagnia dei Carabinieri di Marcianise, una volante del commissariato. Gli inquirenti sono alla ricerca di un gruppo di professionisti: il modus operandi, la tecnica di rapina e la velocità di esecuzione fanno escludere che ad agire siano stati degli sprovveduti.