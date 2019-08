Sabato 24 Agosto 2019, 12:37 - Ultimo aggiornamento: 24-08-2019 12:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non è ancora chiaro cosa davvero accaduto, certo è che questa notte, intorno alle 2,30 all’interno del bistrot “Litium” di via Roma a Maddaloni, nel Casertano, i presenti hanno vissuto momenti di panico. Un uomo del posto, già individuato dalle forze dell’ordine, ha prima cominciato a litigare con alcuni presenti, senza alcun tipo di ragione, e poi ha sfasciato il bancone e altre suppellettili interne. Poi, si è dato alla fuga. Qualcuno ha dichiarato che già la sera prima lo si è visto gironzolare in zona.I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Maddaloni, diretti dal capitano Stefano Scollato, giunti sul posto non lo hanno trovato nonostante hanno pattugliato per diverse ore la zona centrale della città calatina. Questa mattina, sono stati acquisiti i filmati interni alla struttura, che è molto frequentata dai giovani del posto specialmente in queste calde sere d’estate. Il proprietario ha sporto regolarmente denuncia: l’uomo, ora, ha le ore contate.