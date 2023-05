Sabato torna la "Notte europea dei Musei" e anche la Reggia partecipa all'iniziativa con un'apertura straordinaria serale (fino alle 22,15) del Palazzo reale e un concerto in Cappella palatina. L'iniziativa, promossa dal ministero della Cultura per favorire la conoscenza del patrimonio e dell'identità culturale europea, è patrocinata da Unesco, Consiglio d'Europa e Icom e dal 2005 coinvolge gli istituti museali di tutta Europa anticipando di qualche giorno l'International Museum Day del 18 maggio.

Così, dalle 19.30, sarà possibile entrare negli appartamenti reali e nella Cappella palatina con un biglietto dal costo simbolico di un euro. L'ultimo ingresso al Museo sarà alle ore 21. La serata sarà allietata dall'Ensemble dell'Orchestra da camera di Caserta, che, nella Cappella palatina, dalle 20, nell'ambito del programma delle Celebrazioni vanvitelliane, poterà in scena "Splendori del '700 napoletano". Emanuele Procaccini e Giuseppe Carrus ai violini, Fernando Ciaramella alla viola, Raffaele Sorrentino al violoncello, Ottavio Gaudiano al contrabbasso, Francesco Cipullo al clavicembalo, Tiziano Palladino al mandolino proporranno brani del '700 napoletano coevi del grande architetto.

Anche in questa occasione, gli ingressi al Museo saranno contingentati per numeri e fasce orarie e rimarranno chiusi il Parco reale e il Teatro di corte, mentre sarà aperta la mostra Beyond-Biberstein. Sempre nella giornata di sabato, il complesso vanvitelliano dedicherà la mattinata ai bambini e ai ragazzi con iniziative ispirate ai temi della natura e della produttività. Dalle 10.30, sarà, dunque, possibile andare alla scoperta di Flora, Cerere e Proserpina, Bacco e Arianna, Borea che rapisce Orizia nelle anticamere dell'appartamento di Ferdinando IV di Borbone e Maria Carolina d'Asburgo: le Sale delle stagioni.

I bambini e i ragazzi, dai 6 ai 18 anni, accompagnati dalle famiglie, continueranno il percorso ricercando i simboli della fertilità (frutti e fiori) nelle decorazioni del percorso museale fino al presepe reale con il suo mercato. Proseguiranno, poi, la loro visita agli orti didattici nel Parco reale. Gli spazi coltivati, nati con il progetto "Horticultura, attivato nel 2021 con la cooperativa Terra Felix, aprono eccezionalmente al pubblico proprio in occasione dei Kid Pass Days. "HortiCultura i bambini coltivano il museo, spazi verdi educativi nei siti Mic", sono orti didattici trasformati in luoghi di riscoperta delle radici millenarie della Campania Felix. Il progetto, che coinvolge vari musei ed è finanziato dall'impresa sociale "Con i bambini" attraverso il Fondo per il contrasto alla povertà educativa, ha lo scopo di accrescere il senso di appartenenza al luogo in cui si vive, innescando un processo virtuoso che va dalla difesa dell'ambiente e del territorio alla promozione del sito culturale. La partecipazione all'iniziativa rientra nel costo ordinario del biglietto fino ad un massimo di 25 bambini. I minori di anni 18 hanno diritto al biglietto gratuito che può essere ritirato online su TicketOne oppure in biglietteria.

Intanto, domani, in concomitanza con la ricorrenza del compleanno di Luigi Vanvitelli (appunto il 12 maggio), alle 12, nel Parco reale, Philippe Orain, direttore delle Guide Verdi Michelin, consegnerà nelle mani di Tiziana Maffei, direttore della Reggia, l'ambito riconoscimento ottenuto dal Museo grazie al lavoro di squadra di tutto il personale. La Guida Verde assegna le stelle per consentire ai suoi lettori di identificare rapidamente un luogo essenziale, da non perdere, meta o tappa indispensabile di un viaggio. Michelin classifica, infatti, le mete nel mondo in ordine di interesse utilizzando le ormai celebri stelle. Nel corso della premiazione, sarà lo stesso Orain ad illustrare i criteri rigorosi in base ai quali è stata assegnata la terza stella alla Reggia.