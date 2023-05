Coca Cola, sfida sostenibilità: tutte ​le bottiglie in plastica riciclata

Lo stabilimento Coca-Cola di Marcianise si conferma all’avanguardia per sostenibilità ambientale e innovazione industriale. La società ha reso noto, in un comunicato, che tutte le bottiglie in Pet del suo intero portafoglio di bibite sono a oggi realizzate con il 100% di plastica riciclata (rPet). Un’ulteriore dimostrazione dell’impegno per un’economia sempre più circolare.

coca colaCome Coca-Cola Hbc siamo in prima linea da anni per ridurre la nostra impronta sull’ambiente, con importanti investimenti in termini di tecnologia e innovazione che ci hanno permesso di migliorare le nostre performance industriali dando forma a un modello di business sempre più circolare - dice Giangiacomo Pierini, Corporate Affairs and Sustainability Director di Coca-Cola HBC Italia -. Con il passaggio al 100% di rPet delle bibite superiamo gli obiettivi europei di contenuto riciclato nelle confezioni». Allo stabilimento di Marcianise, il più grande sito Coca-Cola Hbc del Sud Italia, è affidata parte della produzione di bottiglie che possono contare sulle preforme in rPet prodotte nello stabilimento di Gaglianico (Biella).