Il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano al Tarì di Marcianise per la mostra “Ornamenta: i gioielli della Campania da Pompei alla contemporaneità”

Oggi alle 11 il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano sarà a Marcianise: è atteso per la mostra “Ornamenta: i gioielli della Campania da Pompei alla contemporaneità”, aperta nell’ambito del Salone internazionale della gioielleria “Open” in corso nel Centro orafo Tarì di Marcianise.

In mostra, circa 100 reperti databili fra il I millennio a.C. fino al I sec. d.C. Gioielli provenienti da Pompei e da altri siti del territorio vesuviano accoglieranno i visitatori raccontando come nacque e si sviluppò all'epoca la tecnica e l’uso degli “ornamenta”, non solo espressione di bellezza, ma spesso anche di status sociale e segno di contatti e scambi con culture diverse.

Il progetto di collaborazione con il Parco archeologico di Pompei prevede il sostegno del Tarì in attività di valorizzazione, conservazione e indagini gemmologiche su alcuni reperti conservati a Pompei e l’impegno scientifico del Parco nella realizzazione di un interessante percorso formativo dedicato agli allievi della scuola orafa, che condurrà alla realizzazione di collezioni di gioielli contemporanei ispirati ai temi della classicità.