Un legame particolare e antico quello che esiste tra la Campania e la bevanda più bevuta al mondo, la Coca-Cola. Un legame confermato da una recente ricerca condotta da Sda Bocconi School of Management che analizza e quantifica l'impatto socio-economico generato da Coca-Cola nel 2022 sulla regione che ospita lo stabilimento Coca-Cola Hbc Italia di Marcianise, il più grande polo produttivo di Coca-Cola nel Sud Italia. Ammontano a 40 milioni di euro (pari allo 0,03% del Pil regionale) le risorse generate e distribuite agli attori principali dell'economia regionale sotto forma di stipendi, acquisti di beni e servizi, investimenti, imposte e contributi. In Campania Coca-Cola si conferma anche il primo datore di lavoro nell'industria delle bibite e delle bevande: crea direttamente e attraverso il suo indotto 1.620 posti di lavoro (lo 0,1% degli occupati totali all'interno della regione), con un totale di 4mila persone che beneficiano, parzialmente o totalmente, dei redditi di lavoro generati da Coca-Cola.

Secondo i dati della ricerca, ad ogni posto di lavoro dipendente diretto corrispondono 4,7 posti di lavoro totali in Campania. Lo scenario ipotetico di un mancato impatto economico di Coca-Cola in Campania si tradurrebbe perciò a livello occupazionale in un aumento del numero dei disoccupati pari allo +0,5%. I dati di Sda Bocconi mettono anche in evidenza il forte legame che unisce Coca-Cola al contesto regionale campano, in particolare attraverso la rete di fornitori, rappresentati per il 16% da medie imprese, per il 34% da piccole imprese e per il 42% da micro imprese. «La Campania è per Coca-Cola un'area strategica per tutto il Sud - dichiara Giangiacomo Pierini, Corporate Affairs & Sustainability Director di Coca-Cola Hbc Italia -. 50 anni di presenza industriale sono la testimonianza che fare impresa in modo responsabile e sostenibile è possibile e genera valore condiviso per le persone e l'economia dell'intera regione».

Accanto alla storica presenza produttiva, la ricerca mette in luce l'attenzione di Coca-Cola per la comunità locale della Campania che ha permesso di lavorare fianco a fianco con realtà del territorio che lavorano sul fronte dell'inclusione. Dal supporto alla palestra Star Judo Club di Scampia, fondata da Gianni Maddaloni, a quello, in occasione del Pride di Napoli, alla Casa delle Culture e dell'Accoglienza della comunità LGBTQIA+.