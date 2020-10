Tre giorni di apertura straordinaria per il Teatro di Corte della Reggia di Caserta. L'appuntamento è da giovedì 22 a sabato 24 ottobre, quando i visitatori del Palazzo Reale borbonico potranno godere nuovamente delle suggestioni del gioiello vanvitelliano, che resterà aperto dalle 9.30 alle 18.30. In considerazione della dimensione degli ambienti, nel rispetto delle misure anti Covid, l'accesso sarà consentito a gruppi di massimo cinque persone in base a turni di circa 15 minuti. Sarà permesso un breve stazionamento sul palco reale e in platea. L'attesa del proprio turno avverrà nel cortile adiacente all'ingresso del Teatro di Corte. Durante tutta la visita sarà obbligatorio indossare la mascherina e mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro.

La visita al Teatro di Corte è inclusa nel biglietto del percorso museale degli Appartamenti Reali.

