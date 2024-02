Riapre il circolo sportivo: è la festa degli ex calciatori a Marcianise

Le parole augurali del sindaco Antonio Trombetta, i palloncini rigorosamente bianco e azzurri (i colori sociali) volati in cielo per ricordare tutti i presidenti e gli atleti che non ci sono più e i gagliardetti delle varie società: U.S. Marcianise, Rapid Zinzi, Rifo Sud e Real Marcianise donati ai tanti ex calciatori convenuti. E’ stata una mattinata di festa e di ricordi quella in piazza Umberto I per la riapertura dello storico e glorioso circolo US Marcianise, a 73 anni dalla sua fondazione.

Una ripartenza voluta dalla determinazione del nuovo presidente Cesarino Moretta e di Mimì Mezzacapo (detto Altobelli per la sua passione per l’ex centravanti dell’Inter), che hanno raccolto intorno al sodalizio vecchi e nuovi soci, riaprendo l’antica sede, rinnovata, tra il portale di ingresso del palazzo Argenziano e la chiesa di San Carlo.

Tante le vecchie glorie presenti, molti dei quali hanno voluto dare un saluto ai soci e ricordare qualche aneddoto dei tempi passati. Tra gli altri, a festeggiare la riapertura del circolo anche il deputato Gianpiero Zinzi, ammirato dalle foto esposte che «ci raccontano - ha detto - come radici e passioni qui si fondono in nome dello sport e dell’impegno sociale».