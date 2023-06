Marco Mengoni allo stadio Arechi di Salerno, la carica dei 30mila: info, biglietti e scaletta

Lo stadio Arechi riapre le porte ai concerti, a sei anni dall'ultimo (Tiziano Ferro, 2017), ed è pronto ad accogliere sul prato di via Allende Marco Mengoni. L'appuntamento è per sabato 24 giugno (terza data del suo tour negli stadi), occasione unica per i fan campani di ascoltarlo dal vivo, a riprova di come l'impianto sportivo cittadino sia il punto di riferimento dei principali artisti italiani (vedi anche il doppio show di Vasco Rossi che chiuderà la sua tournée trionfale).

Un periodo d'oro. Il vincitore del 73° Festival di Sanremo, di ritorno dall'Eurovision (a un passo dal podio), e in partenza per l'Europa (dopo le 4 anteprime), celebra i suoi (quasi) 14 anni di carriera con un altro passaggio negli stadi (dopo il successo della scorsa estate). Al debutto assoluto all'Arechi, dove sono attese oltre trentamila persone.

Per un programma conosciutissimo dal pubblico, tra vecchi e celebri brani, e solo un paio dall'ultimo disco, Materia (Prisma), che chiude la trilogia. Al netto di Due vite, splendido pezzo, anche a distanza di mesi dal Festival (con cui è volato a Liverpool) e il feat estivo con Elodie.

Questa la scaletta completa, cavalli di battaglia inclusi: Cambia un uomo; Esseri Umani; No stress; Mi fiderò; Muhammad Ali; Voglio; Psycho killer; Credimi ancora; Luce; Proteggiti da me; Due nuvole; Parole in circolo; medley L'essenziale + Pazza musica + Crazy in love; Due vite; Fiori d'orgoglio; Sai che; Hola; Ti ho voluto bene veramente; Guerriero; Ma stasera; Pronto a correre; Io ti aspetto; Proibito; Buona vita.

Prevista l'apertura dei cancelli alle 16:30, e alle 21 l'inizio del live. Chiunque non sia riuscito ad accaparrarsi un biglietto per la data, già memorabile prima di cominciare, data l'attesa e l'annunciato sold out (comunque prossimo), potrà contare su una disponibilità limitata esclusivamente al posto unico (prato), in vendita a 51,75€ e acquistabile su Ticketmaster, VivaTicket e altri rivenditori ufficiali.

Come un evento di tale portata richiede, l'alta velocità di Trenitalia consentirà ai fan di raggiungere la località a un prezzo scontato grazie alla promozione Speciale Eventi. Lo sconto è acquistabile presso le biglietterie, le agenzie di viaggio abilitate e tramite app e sito di Trenitalia utilizzando il codice Mengoni. Per Salerno è previsto con viaggio d'andata dal 22 al 24 giugno e ritorno dal 24-25 giugno.