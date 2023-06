«Fare Unomattina estate è un grande regalo, anche perché sono cresciuta con questo programma storico. Sono felice di entrare nelle case degli italiani». Lo dice Serena Autieri parlando del suo ritorno, da oggi, nella fascia tv del mattino (già sperimentata nel 2021 con «Dedicato») di Raiuno, accanto a Tiberio Timperi e Gigi Marzullo.

«Quella della mattina è una fascia che mi ha regalato tante soddisfazioni, speriamo di fare sempre meglio» spiega la showgirl napoletana, in onda dalle 9: «Mi alzo sempre alle 6, da mamma devo organizzare colazione e giornata e mi piace avere quel momento di calma tutto per me in cui c'è ancora silenzio. Svegliarmi la mattina presto, insomma, non è un problema per me, ma lo sarà per Marzullo. So già che toccherà chiamarlo al telefono».

La fascia partirà con Tiberio Timperi, che si occuperà di attualità e territorio, consumi e risparmio con tutorial e consigli di esperti, salute e benessere, cucina e nutrizione.

Alle 10 la conduzione passerà alla Autieri e Marzullo (già insieme prima in radio e poi in «Dedicato»): «Ci saranno gioia e musica, racconteremo tutto quello che accade d'estate nello sport, nella cultura, nello spettacolo in tanti bellissimi luoghi in giro per l'Italia. Avremo tanti ospiti, con i quali chiacchiereremo e Gigi porrà loro le domande meravigliose del suo marzulliere».

Alle 11 tornerà Timperi con uno spazio dedicato ai grandi gialli del passato e alle inchieste più recenti.

In autunno, da novembre, Serena Autieri sarà al Sistina di Roma con «My fair lady» per la regia di A J Weissbard.