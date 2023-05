Eurovision, la principessa Kate Middleton al pianoforte nella sigla di apertura

Kate Middleton, appare anche lei in un piccolo e delizioso cameo nella sigla inziale dell'Eurovision Song Contest 2023.

La Principessa del Galles si è unita a una schiera di artisti nel filmato di apertura. Nel video si vedono i vincitori dell'anno scorso, gli ucraini della Kalush Orchestra che cantano "Stefania" nella stazione della metropolitana Maidan Nezalezhnosti nel cuore di Kiev, in Ucraina, usata tante volte come rifugio per i civili bombardati dai russi.

Eurovision, c'è anche Kate Middleton al pianoforte

Tante icone britanniche oltre alla Principessa Kate si vedono Andrew Lloyd Webber, Sam Ryder, Ms Banks, Ballet Black, Bolt Strings e Joss Stone.

Ma cosa ha fatto Kate? La Principessa si è esibita al pianoforte in una performance studiata da Joe Price e Kojo Samuel, e registrata all'inizio del mese nella Crimson Drawing Room del Castello di Windsor.

Kate indossava un abito monospalla azzurro.

A #Eurovision surprise 🎹



A pleasure to join Kalush Orchestra in a special performance of last year's winning @eurovision entry.



Enjoy the show, Liverpool 🪩 pic.twitter.com/y4WDuWvOvb — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) May 13, 2023

Non è la prima volta che Kate impressiona il pubblico con le sue abilità al pianoforte. Nel dicembre 2021, ha sorpreso i fan con una splendida performance al pianoforte durante il suo concerto di canti natalizi.

Kate, che suona il pianoforte da quando era bambina si è vista al piano anche durante il lockdown legato al Covid.

Si era al cantante Tom Walker per l'esecuzione della sua canzone For Those Who Can't Be Here durante il concerto Royal Carols: Together at Christmas.