Loreen, Eurovision 2023: esordi, vita privata e carriera della cantante svedese

Loreen compirà 40 anni a ottobre, è nata a Stoccolma da genitori marocchini berberi. Il suo nome completo è Lorine Zineb Nora Talhaoui ed è una cantante pop svedese. Non è un volto nuovo del festival europeo. Loreen ha già partecipato, e vinto, all'Eurovision rappresentando il suo Paese all'edizione del 2012 a Baku, in Azerbaigian. Cantava "Euphoria". Nel 2013, quando l'Eurofestival si è tenuto nella città svedese di Malmö, Loreen ha cantato sia nella semifinale che nella finale.

La vittoria con la canzone Euphoria

La canzone Euphoria ha vinto la competizione con un totale di 372 punti con 40 Paesi votanti su 42 (l'Italia era stata l'eccezione e la Svezia non aveva potuto votare per sé stessa).

Secondo le società di scommesse online, Loreen era la favorita quell'anno (proprio come oggi, 11 anni dopo). Euphoria è diventata una hit: nove volte disco di platino in Svezia.

Se vincesse quest'anno sarebbe la prima donna - e la seconda artista - a vincere due volte il concorso musicale televisivo più longevo del mondo. Loreen ha una grandissimo seguito nella comunità LGBTQ+ .

La canzone: Tattoo

L'allestimento di Tattoo è epico, ha detto la cantante a Rolling Stones. «Mentre registravo la canzone, vedevo queste scene davanti a me. Poi, quando ho deciso di partecipare al concorso, ho creato questo PDF con diverse immagini della natura, che è ciò che ha ispirato il palco. Tutti gli elementi della natura: le mie unghie sono fatte di pietra, sono sdraiata su un letto di sabbia, poi c'è il vento, il fumo e la nebbia. La natura è un simbolo nella mia performance perché, in realtà, siamo tutti piccole batterie. E a volte non sappiamo dove possiamo ricaricarci. La natura è un enorme punto di ricarica, e noi viviamo in una società in cui tutto si muove così velocemente. È difficile capire perché stiamo facendo quello che facciamo e se stiamo vivendo per noi stessi o per qualcun altro», ha raccontato ancora.

«Non si può separare la creatività dai diritti umani. Vanno di pari passo», ha aggiunto la cantante svedese ribadndo il nesso tra musica e politica. «Lo è. Lo è sempre stata, perché è uno strumento per esprimersi. Ha perfettamente senso che l'Eurovision sia una comunità creativa che sostiene la causa (ucraina). Vogliamo sostenere queste persone e dare loro energia attraverso la musica», ha detto nella stessa intervista.

Loreen, gli esordi: iscritta a un talent a sua insaputa

L'esordio però risale al 2004, partecipò a un reality canoro: Idol. Non è stata lei a voler salire sul palco: è stata la sorella a iscriverla a sua insaputa. È stata anche presentatrice televisiva su TV400. Lavora come produttrice e regista musicale per diversi reality show televisivi svedesi.

Partecipa al Melodifestivalen 2011 con la canzone "My Heart Is Refusing Me", che diventa un successo da Top 10 in Svezia. Ha anche ottenuto successi nella Top 20 svedese con i singoli "Crying Out Your Name" (2012) e "Statements" (2017).

Nell'ottobre 2012 è uscito il suo album di debutto, Heal, numero uno e disco di platino in Svezia.

Nel 2017 si è presentata per la terza volta a Melodifestivalen con il brano Statements, ma non è riuscita a qualificarsi per la finale. Nello stesso anno ha pubblicato l'EP Nude, seguito dal suo secondo album in studio Ride.

Loreen ha preso parte a Melodifestivalen per la quarta volta nel 2023, dove ha presentato il suo nuovo singolo Tattoo. Nella finale il voto combinato di giuria e pubblico l'ha eletta vincitrice e rappresentante nazionale sul palco dell'Eurovision a Liverpool.

Vita privata

Loreen ha sei fratelli. Quando aveva sei anni, i suoi genitori divorziarono e la madre si trasferì con i figli a Västerås. Essendo la sorella maggiore, Loreen ha dovuto assumersi grandi responsabilità per i suoi fratelli minori durante la crescita.

È apertamente bisessuale. Ed è politicamente attiva: nel 2012, durante la sua partecipazione all'Eurovision 2012 in Azerbaigian, ha condannato le violazioni dei diritti umani nel paese. Nella stessa estate, ospitata in Bielorussia allo Slavianski Bazaar, ha incontrato prigionieri e oppositori politici. È stata inoltre ambasciatrice per il comitato svedese per l'Afghanistan, che l'ha portata a visitare il paese nel 2013. Nel 2022 si è esibita a Sverige samlas och hjälper, evento benefico per l'invasione russa dell'Ucraina.