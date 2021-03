Eurovision 2021, dai Maneskin ai favoriti di Malta e Svizzera: la guida completa alla gara

Il sessantacinquesimo Eurovision Song Contest 2021 si terrà a Rotterdam, presso l’Ahoy Arena, dal 18 al 22 maggio, anche se a causa della pandemia è ancora presto per capire con quali modalità. “Tutto dipende dalle possibilità in quel periodo dell’anno”, ha detto il produttore esecutivo Sietse Bakker.

