Temptation Island, Alessia Bottiglia volto già noto in televisione: ecco dove è stata vista

Alessia Bottiglia è una delle future protagoniste di Temptation Island. In coppia con Davide Rosati la giovane ha spiegato di aver contattato lei la redazione dopo un periodo di crisi di coppia dovuto a dei tradimenti da parte sua. «Scrivo io a Temptation Island perché dopo aver avuto una relazione, per circa due anni, con un uomo molto più grande di me, a giugno dello scorso anno Davide mi ha scoperto», ha spiegato nel video di presentazione.

Alessia chiarisce di voler capire nel corso del programma se lei e il suo fidanzato sia il caso che restino insieme, oppure se quanto accaduto ha compromesso il loro rapporto per sempre.

Una situazione molto delicata, a cui si sono aggiunte le dichiarazioni di Davide che ha ammesso di aver saputo per almeno un anno dei tradimenti ma di averli taciuti.

Dalla presentazione della coppia, però i più attenti hanno notato un dettaglio, capendo che il volto di Alessia non è proprio nuovo in televisione.

La concorrente di Temptation, infatti, è già stata protagonista di diverse trasmissioni TV nel corso degli anni. Sul web, sono spuntate delle foto che la ritraggono a Forum, in veste di opinionista, sia negli anni di Rita Dalla Chiesa sia in quelli di Barbara Palombelli.

Alessia è stata anche concorrente a Take Me Out con Gabriele Corsi e nello show Chi ti conosce? di Max Giusti sul Canale Nove.