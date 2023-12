Rifiuti, scarti e plastiche bruciati nel vivaio a Succivo, denunciate tre persone

I militari appartenenti al Nucleo carabinieri forestale di Marcianise, con personale specializzato del Dipartimento dell’Arpac di Caserta, hanno ispezionato un vivaio nel comune di Succivo. L’accertamento ha evidenziato che sull’area interessata dall’attività, della estensione di circa 5 ettari, vi era un grosso cumulo di circa 30 metri cubi di sfalci di potatura e tronchi d’albero in fase di combustione. Nel cumulo si sono evidenziate anche residui di cassette e di vasi in plastica in parte combusti.

Inoltre, sempre sulla stessa area, a pochi metri di distanza dal cumulo di sfalci combusti, vi era un grosso quantitativo di rifiuti plastici (cassette rotte e portavasi), numerosi sacchi in plastica contenti vasi rotti e cumuli di scarti edili.

Rifiuti trattati in maniera del tutto difforme rispetto a quanto stabilito dalle condizioni del deposito temporaneo, inoltre è risultato carente il registro di carico e scarico per le relative movimentazioni.

I militari hanno proceduto al sequestro preventivo dei vivaio e dei rifiuti. I due amministratori legali della società alla quale fa capo l’impresa vivaistica sono stati denunciati per realizzazione di un deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi, mentre il gestore di fatto del vivaio è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi nonché di combustione illecita di rifiuti.