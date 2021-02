Rissa a Formia, 17enne muore accoltellato: preso ​un ragazzo del Casertano, caccia al complice

FORMIA - Un ragazzo di Casapulla, provincia di Caserta, è in stato di fermo a Formia con l'accusa di aver accoltellato e ucciso un 17enne nel corso di una rissa, ricercato un altro ragazzo di Cellole. La vittima è Romeo Bondanese, 17 anni giovane promessa del calcio locale, di Formia. Infatti non ce l'ha fatta uno dei due ragazzi accoltellati durante la rissa scoppiata nella serata a Formia, in via Vitruvio. Il giovane, un 17enne, è stato accoltellato alla gola. Inutili i soccorsi per il ragazzo, trasportato con un coetaneo in ospedale. Sul caso stanno indagando i carabinieri.

La tragedia si è consumata al culmine di una rissa, nella quale un giovane ha estratto il coltello con cui ha ucciso il 17enne e ferito un altro ragazzo.

Il primo a cadere sotto i fendenti è stato proprio il calciatore che è stato colpito all'altezza del collo. Altri due amici, intervenuti in sua difesa, sono stati accoltellati alle gambe ed all'addome. Per uno di loro è stato necessario un delicato intervento chirurgico è la sua prognosi è riservata. L'altro, ferito ad una gamba ma non gravemente, è sotto choc. L'aggressione mortale sarebbe stata filmata dalle telecamere di videosorveglianza di un vicino istituto di credito anche se la Polizia nell'immediatezza dei fatti ha fermato un diciassettenne residente a Casapulla.

