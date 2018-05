Si è laureata a marzo in scienze politiche con 110 e lode: la vicenda di Giulia Sauro, 33enne napoletana affetta da sindrome di down, finisce sotto i riflettori della cronaca dopo gli incontri...

Giuseppe Pecoraro, il procuratore federale, e la Juventus di nuovo l'uno contro l'altro armati. Dopo lo scontro con Andrea Agnelli per la vicenda dei rapporti tra il club e...

Gli avvocati Angelo e Sergio Pisani sono pronti a presentare un esposto alla Figc per la ripetizione di Inter-Juventus. Il modello da seguire è quello della class action, per...

Un nuovo Maradona in maglia Napoli. A vestirla è Diego Matias, l'ultimo arrivato in casa Maradona, primogenito di diego Maradona Jr e della compagna Nunzia. Il neonato ha già saputo...

Di Inter-Juventus di sabato sera si è già parlato e si continuerà a parlare a lungo, per via di un arbitraggio non perfetto, di un ausilio del VAR contestato dai tifosi...