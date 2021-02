CASERTA - «La sanità non è solo Covid, ma anche e soprattutto prevenzione: per questo a breve partirà una

campagna di informazione per stimolare le persone a venire a sottoporsi agli screening oncologici, in particolare quelli al colon retto, al seno e all'utero, che tra il 2020 e l'inizio di quest'anno sono diminuiti di oltre la metà rispetto al 2019. Con gravi conseguenze sulla salute delle persone, che non si fanno lo screening per paura di prendere il Covid».

A parlare è il direttore sanitario dell'Asl di Caserta Marco De Fazio, reduce da numerose riunioni con specialisti oncologici e responsabili di ambulatori e distretti territoriali, relative a quella che è la secondo priorità dell'azienda sanitaria dopo l'emergenza Covid e la collegata fase di somministrazione dei vaccini, che nel Casertano va peraltro avanti bene - sabato è partita la campagna per gli over 80 - e con grande efficienza rispetto agli altri territori della stessa regione Campania.

«È necessario ritornare ai livelli di screening del 2019 - dice De Fazio - per questo è urgente far partire una campagna di comunicazione presso il pubblico come fatto negli anni scorsi». Una campagna per ora senza slogan - «il mio - dice De Fazio - che potrebbe diventare anche quello dell'Asl, è 'non solo Covid' » - ma che di fatto è già partita, visto che il personale sanitario che va nelle scuole per praticare i tamponi informa anche sulla sicurezza dei percorsi sanitari previsti in ambulatori e ospedali Asl per effettuare gli screening. «Capisco

il timore degli utenti di poter contrarre il Coronavirus in ambulatori e ospedali - afferma De Fazio - ma ci tengo a

rassicurare le persone che l'organizzazione che ci siamo dati per evitare contagi funziona ed è efficace. Vengano a sottoporsi agli screening, perché la prevenzione è fondamentale»

