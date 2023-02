A soli 28 anni, è stato selezionato per la Paris Fashion Week, la rassegna della moda autunno inverno 2023/2024 che inizia oggi e termina il 7 marzo. Lui è Salvatore Di Benedetto, acconciatore della quinta generazione a Santa Maria Capua Vetere. Il calendario di Parigi racchiude debutti e ritorni con al centro le maggiori tendenze per le acconciature. «È per me motivo di grande emozione ed orgoglio poter tirare ancora una volta un sogno dal cassetto e poter varcare le porte di Parigi per partecipare alla Paris fashion week», spiega Salvatore. «Questo è un sogno che coltivo da bambino, quello di poter partire dalla piccola cittadina di Santa Maria Capua Vetere, sede che ho scelto per il mio salone SDB Hairspa, per curare le acconciature delle più importanti passerelle della moda nazionale e internazionale e avere così il privilegio di confrontarmi con le eccellenze dell’hair styling - ha continuato Salvatore - il countdown per Parigi è ormai terminato ma a questo se ne aggiunge uno nuovo per un’altra grandiosa esperienza in Portogallo». La rassegna, infatti, proseguirà dal 13 al 19 marzo in Portogallo . I parrucchieri a Parigi in questa settimana si occupano di creare dei look per le modelle che poi sfileranno sulle passerelle. Studente dell'International Academy I Sargassi di Roma, Salvatore è acconciatore della quinta generazione. Il suo bisnonno apprese questa professione dal padre e da quel momento, il bisnonno, il nonno e poi la madre hanno coltivato la passione.

Il giovane sammaritano è stato selezionato già due anni fa per il fashion week ma causa covid, l’evento fu rinviato. Dopo Cartier, Chanel e Fendi, si arricchisce sempre di più il bagaglio di esperienza e di fama per il giovane Salvatore.