Si svolgeranno alle 15.30 di oggi, nella parrocchia di Nostra Signora di Lourdes in via Kennedy a Caserta, i funerali del piccolo Valerio Buzzo, il dodicenne deceduto nel pomeriggio di martedì in ospedale, dove era ricoverato a seguito delle gravi ferite riportate nell'incidente del quale era rimasto vittima venerdì pomeriggio a San Nicola la Strada quando, lungo via Leonardo da Vinci all'incrocio con via Saba, è stato travolto da un'auto mentre era in sella alla sua bicicletta. La salma è stata rilasciata ieri pomeriggio dopo un'ispezione esterna sulla salma. Oggi la bara sarà portata in chiesa alle 12.

. Il presule ha assicurato che pregherà per la famiglia e per il piccolo Valerio chiedendo «conforto e consolazione e pace per i genitori, solo il Signore potrà lenire questo grande dolore».Ieri sera nella grande parrocchia del rione Acquaviva dalle 21 si è svolta l'ora di adorazione: fedeli, insegnanti e alunni dell'Ic "De Filippo" di San Nicola la Strada uniti nella preghiera. Tanti i presenti con i compagni della 2 E che il piccolo Valerio frequentava nel plesso di via Ungaretti. Doveva essere una veglia di preghiera ed è diventata un momento di ricordo. «Solo l'Altissimo potrà lenire una sofferenza così grande dice don Antonello Giannotti che ha chiesto preghiera e rispetto per la famiglia di Valerio - dobbiamo chiedere al Signore di donare la grazia e la consolazione della fede, devono i genitori trovare le forze per andare avanti. Preghiamo per ritrovare le ragioni della speranza».

Intanto, sui social è arrivato l'appello del luogotenente dei vigili urbani sannicolesi Lino Tiscione, accorso sul luogo dell'incidente venerdì con la collega Liana Iannone, per ritrovare il telefonino del piccolo Valerio.

«Non è un buon momento per fare appelli. Sono Lino Tiscione, vigile urbano di San Nicola la Strada. Lo scorso 2 giugno abbiamo rilevato l'incidente io e la collega Annone. Al termine dei rilievi non è stato rinvenuto il cellulare di Valerio. Chiunque l'avesse trovato o preso, può portarlo al comando di Polizia municipale di San Nicola. È anche un desiderio dei genitori. In modo speciale in questo momento particolare. Ciao Valerio». L'appello è rimbalzato sui social, in tanti hanno condiviso l'appello. «Se hai preso il cellulare di Valerio e hai paura di recarti al comando dei vigili, chiudilo in una busta e scrivi: cellulare di Valerio. Lascialo in chiesa o dove meglio credi che possa essere trovato». Intanto, la scuola di Valerio, l'Ic De Filippo ha sospeso tutte le manifestazioni interne ed esterne di fine anno previste nei vari plessi. Annullata a San Nicola la manifestazione "Aspettando l'estate" prevista domenica.