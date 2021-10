Santa Maria, fermato truffatore ungherese ricercato internazionale

I carabinieri di Santa Maria Capua Vetere, nella mattinata odierna, a seguito di mirate ricerche hanno rintracciato e arrestato, H. O. J., quarantatreenne ungherese, destinatario di tre provvedimenti di mandato di arresto europeo, poiché ritenuto responsabile di frodi, falsificazioni e contraffazioni, commessi in Ungheria dal 2012 al 2015.

L’uomo avrebbe, tra l’altro, frodato numerose persone nell'intermediazione finanziaria per l'acquisto di appartamenti. Lo stesso è stato bloccato dai militari dell’arma all'interno di un'abitazione di via Italia a Santa Maria Capua Vetere. Nella circostanza è stato altresì deferito per aver esibito, all’atto del controllo, un documento di identità falso. L’arrestato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione della competente autorità giudiziaria.