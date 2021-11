Scende la tassa sui rifiuti a Caserta meno 27 euro a famiglia

Caserta, la Tari è calata di 27 euro: è il terzo migliore risultato in Italia. Sarà importante insistere con la raccolta differenziata, che sale anche se la media nazionale è un po' lontana. È benevola con il nostro capoluogo l'annuale rilevazione sui costi sostenuti dai cittadini per lo smaltimento dei rifiuti in tutti i capoluoghi di provincia, condotta dall'Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva e disponibile online sul sito...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati