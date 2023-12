Sequestrati panettoni artigianali con etichetta irregolare, multa da 6mila euro a due pasticcerie dell'agro aversano

Militari del Nucleo carabinieri forestale di Marcianise sono in questi giorni impegnati, nel territorio dell’Agro Aversano, ad eseguire controlli sulla commercializzazione dei panettoni natalizi artigianali. In due attività commerciali sono state accertate irregolarità gravi in materia di etichettatura, sequestro amministrativo dei prodotti esposti per la vendita e sanzioni amministrative per 6.000 euro cadauno.

In particolare, in comune di Frignano, in una pasticceria, sono stati rinvenuti 40 panettoni dal peso di 1 kg, che recavano un’etichetta incompleta per assenza delle informazioni obbligatorie da fornire al consumatore previste per la tipologia di prodotto alimentare posto in vendita che sono: denominazione di vendita dell’alimento, la quantità netta dell’alimento, dichiarazione nutrizionale.

Ed ancora in comune di Gricignano di Aversa, in un bar pasticceria, sono stati rinvenuti 14 panettoni di 1 kg che anch’essi non recavano le informazioni obbligatorie da fornire al consumatore.

I proprietari dei prodotti dolciari in sequestro, potranno, previo il conseguimento dell’autorizzazione amministrativa di rito, provvedere alla loro corretta etichettatura e reimetterli in commercio.