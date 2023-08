«Settembre al Borgo», gli spettacoli a Casertavecchia: ospiti Richard Galliano e Nicola Piovani

«Caserta infinita» è il titolo della 51esima edizione di Settembre al Borgo, lo storico festival di Casertavecchia diretto da Enzo Avitabile. Da giovedì 31 agosto a domenica 3 settembre, nell’accogliente borgo medievale che sorge sui monti Tifatini, si rinnova l’appuntamento con la più antica rassegna culturale della Campania. La nuova edizione di Settembre al Borgo presenta un cartellone che indaga diversi campi. Con spettacoli e iniziative ad accesso gratuito che vedranno protagonisti artisti di fama internazionale.

Dal fisarmonicista francese Richard Galliano (31 agosto – ore 22.00) al compositore premio Oscar Nicola Piovani (2 settembre – ore 22.00), dal danzatore turco Ziya Azazi (1 settembre – ore 22.00) al percussionista indiano Trilok Gurtu & Arké String Quartet (3 settembre – ore 22.00), passando per il pianista e performer Venovan (1 settembre – ore 23.00), il compositore iraniano Alireza Mortazavi (3 settembre – ore 22.00) e il chitarrista fingerstyle Andrea Castelfranato (31 agosto – ore 23.00).

«Il nostro Settembre al Borgo è il centro delle iniziative culturali della nostra città ed è uno dei festival più antichi del panorama campano e non solo – dichiara il Sindaco di Caserta Carlo Marino –. Quest’anno, oltre alla qualità degli eventi in cartellone, avremo il consueto appuntamento con “Un Borgo di Libri”, durante il quale ospiteremo personalità di assoluto rilievo del panorama letterario e istituzionale. Una piacevole conferma è anche “Calici al Borgo”, che valorizza anche le eccellenze enogastronomiche che sono alla base di un virtuoso sviluppo turistico».

«Siamo giunti al settimo anno di Settembre al Borgo organizzato dal Comune.

Il festival, grazie alla direzione del Maestro Enzo Avitabile, è tornato verso il suo format originario, con un cartellone vario e di grande qualità – dichiara il Vicesindaco e Assessore agli Eventi del Comune di Caserta Emiliano Casale. «Nel programma di quest’anno si pone attenzione su una Caserta aperta al mondo, che dialoga col mondo, una città del Sud che, nonostante subisca l’influenza della città metropolitana di Napoli, riesce a rivendicare una grande capacità di fare cultura».

In programma anche la mostra «Mine in fiore» di Mathelda Balatresi negli spazi della Chiesa dell’Annunziata; e lo spettacolo teatrale di Piero Grant, “Vanvitelli, il Capocostruttore” (2 settembre – ore 23.30) con Marco Caldoro, nel 250esimo anniversario della morte di Luigi Vanvitelli. Al pittore e architetto che ha scritto la storia della città di Caserta è dedicata anche “Un borgo di libri”, la sezione curata da Luigi Ferraiuolo che ospita durante il festival diversi incontri con i protagonisti del mondo della cultura. Tutti gli spettacoli e le iniziative in programma sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Per gli spettacoli di Richard Galliano (31 agosto), Ziya Azazi (1 settembre), Nicola Piovani (2 settembre) e Trilok Gurtu & Arkè String Quartet (3 settembre) è obbligatoria la prenotazione del posto su Eventbrite.