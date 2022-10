Setter cade nel fiume, il padrone si tuffa per salvarlo e rischia la vita

Nel tentativo di salvare il suo setter, cade anche lui nel fiume senza riuscire a risalirne la sponda. Per fortuna un carabiniere in pensione, che abita in zona, sente le sue urla e allerta i militari. Così cane e padrone vengono soccorsi nel Casertano, in località campo di volo di Piana di Monte. Impegnati sul posto militari, personale della protezione civile e vigili del fuoco.