Si barrica in casa armato di due coltelli a Casapesenna, trattativa di sette ore con mediatore

Ore di tensione ieri pomeriggio a Casapesenna, dove un 39enne con disturbi comportamentali, a seguito di un litigio con i genitori, si è barricato in casa e all'arrivo del personale del 118, che avrebbe dovuto sottoporlo ad un tso, è andato in escandescenze armandosi di due coltelli. È stato necessario l'intervento dei negoziatori dei carabinieri del comando provinciale di Caserta per evitare il peggio.

Solo al termine di una lunga trattativa, durata sette ore, l'uomo si è arreso.

Sin dal primo approccio i militari dell'Arma hanno capito che il 38enne non si sarebbe facilmente arreso e dopo aver invano tentato, per circa due ore, di farlo desistere dai suoi propositi, hanno attivato i negoziatori. Quest'ultimi hanno immediatamente avviato la mediazione durante la quale non sono mancati momenti di tensione.

Dopo sette ore di mediazione, approfittando di un momento di distrazione dell'uomo, e con l'ausilio dei vigili del fuoco di Aversa, attraverso una finestra sono riusciti ad accedere nell'abitazione immobilizzando l'uomo che è stato sottoposto a tso dal personale sanitario che lo ha poi accompagnato all'ospedale psichiatrico di Sessa Aurunca.