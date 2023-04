Sindaco ucciso, nessun colpevole: la Giornata della Pacificazione Sociale dedicata a lui

Si svolgeranno domenica, 16 aprile, a Cervino, le celebrazioni per la giornata della Pacificazione Sociale, evento di legalità e commemorazione, istituito nel 2011 e dedicato alla memoria del sindaco Giovanni Piscitelli. L’appuntamento, ripristinato e rinnovato, per il secondo anno di seguito, dal Sindaco e dall’Amministrazione, sarà incentrato su due distinti momenti a carattere civile e religioso: alle ore 9.30, nell’aula consiliare del Municipio, si terrà un convegno aperto all’intervento dei cittadini; a seguire, alle ore 11.00, nella Parrocchia di Maria Santissima Immacolata, a Messercola, si proseguirà con la funzione religiosa. In particolare, saranno coinvolte tutte le associazioni locali.

Nel corso del convegno, interverranno il sindaco di Cervino, Giuseppe Vinciguerra, il vicesindaco Giuseppina Piscitelli; don Mario Piscitelli, parroco di Cervino, monsignor Antonio Di Donna, vescovo di Acerra, a cui sarà consegnata una targa di ringraziamento per l’impegno profuso sul territorio comunale. Saranno, inoltre, presenti i Consiglieri di minoranza, come parte attiva della discussione. Durante l’incontro, alcune sedie saranno lasciate vuote per consentire ai partecipanti di essere protagonisti del dialogo, avanzando pareri o consigli. «Anche quest’anno la Giornata si traduce in un’occasione imperdibile per riflettere e per proseguire sulla strada del cambiamento, verso una graduale progressione - ha dichiarato il primo cittadino, congiuntamente al vicesindaco. Vogliamo dare continuità a questo percorso di crescita, mettendo al centro la comunità, le associazioni e le Istituzioni, riunite in uno scambio costruttivo. Giustizia, pace, solidarietà e coesione saranno, ancora una volta, le basi su cui costruire un futuro migliore. Sull’esempio e sulla volontà di Giovanni Piscitelli, continueremo a promuovere un legame comunitario sempre più saldo, affinché si generino benefici duraturi e a vantaggio di tutti».