Lunedì 4 Marzo 2019, 14:29

Il sindaco di Valle di Maddaloni, nel Casertano, Francesco Buzzo è stato minacciato da un netturbino del posto con una pistola a salve senza tappo rosso. L'episodio è accaduto intorno alle 12,50. Il 21enne, che lavora presso la ditta che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti sul territorio, si è recato in Comune e senza nessun tipo di preavviso è entrato nella stanza del primo cittadino puntandogli contro la pistola. Al momento, è in stato di fermo presso la compagnia dei carabinieri di Maddaloni diretta dal capitano Stefano Scollato mentre il sindaco è alla stazione di Valle guidata dal maresciallo Domenico Saviano, per formalizzare la denuncia. Secondo quanto ha raccontato il netturbino, incensurato, voleva solo avere notizie in merito allo stipendio che non percepisce da tre mesi. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti.