Il consorzio K-City ha anticipato l'avvio delle operazioni di colmatura delle buche prevista per il primo marzo e, su richiesta dell'amministrazione, è intervenuta nelle ore precedenti l'arrivo del Presidente della Repubblica. Proprio in occasione della visita di Mattarella di giovedì scorso gli operai hanno lavorato per coprire le voragini aperte anche nelle strade dove non sono presenti gli stalli per la sosta a pagamento blu e gialli.

Gli interventi sono stati molto criticati dalla minoranza che ha contestato il rattoppo operato al sottopassaggio di via Vittorio Veneto dove, per risolvere il problema delle griglie di scolo basculanti, si è steso uno strato di asfalto che avrebbe impedito all'acqua di passare favorendo gli allagamenti. Una scelta momentanea limitata al passaggio del Capo dello Stato visto che già ieri lo strato di asfalto è stato completamente rimosso. Nella rimozione, però, è stata asportata anche una delle griglie con l'effetto di aver creato una situazione di possibile pericolo, ancor maggiore, per le vetture in transito.

A chiarire quanto accaduto è il vicesindaco e assessore alla Mobilità Emiliano Casale che rassicura sulle modalità di intervento che saranno adottate dal consorzio. «Abbiamo chiesto a K-city di anticipare di qualche ora l'avvio del servizio e si sono messi all'opera. Da lunedì il servizio sarà quello previsto dal project: K-City - spiega l'assessore - interverrà nelle strade dove insistono le strisce blu e per colmare le buche di un metro cubo per garantirne la messa in sicurezza senza occuparsi del rifacimento del manto complessivo. Tutti gli interventi vengono comunicati al dirigente inviando una foto del prima e del dopo». A breve è prevista la partenza dell'app per le segnalazioni annunciata a ottobre. Ma il maltempo di quest'ultima settimana ha aggravato le condizioni del manto stradale con altre buche e voragini.