Parco dedicato a vittime di mafia già vandalizzato: era stato inaugurato 20 giorni fa

Arriva come un pugno nello stomaco alla comunità di Casal di Principe la notizia della vandalizzazione della piazza dedicata ad Antonio Petito e a Giuseppe Di Matteo. Un duro colpo alla legalità dopo sole tre settimane dalla cerimonia di intitolazione. Un atto da tutti condannato, alcuni cittadini sui social hanno scritto: "Vergogna!". Tutta la famiglia Petito era presente tutta alla cerimonia d'inaugurazione dell’8 febbraio scorso. E proprio in quell’occasione papà Mario aveva espresso, insieme alla grande gioia per quella piazza, luogo di giochi e di spensieratezza, la paura che qualcuno potesse deturpare quel posto a lui sacro. Quel timore purtroppo ha trovato concreto riscontro. Una brutta notizia che porta ancora amarezza per chi ormai dal 2002 convive con un dolore immenso e inconsolabile. Il luogo della legalità, nato su un bene confiscato, viene profanato senza considerare la ferita che va ad imprimere nell’animo dei familiari in primis , ma anche di chi ogni giorno dedica la sua vita al riscatto del popolo casalese. Intanto le indagini procedono e si spera di trovare al più presto i colpevoli di questo misfatto.