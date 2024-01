Napoli, devastato il parco IV Aprile a San Pietro a Patierno

Il parco IV Aprile a San Pietro a Patierno è stato vandalizzato. Ancora una volta. Oggi ignoti sono introdotti nel parco e, per motivi che non trovano senso logico, hanno deciso di vandalizzarne gli spazi e distruggere il contatore dell'acqua. A martellate. Inciviltà ai massimi livelli.

Sul posto sono immediatamente giunti membri della VII Municipalità e i tecnici di ABC per ripristinare quanto prima i luoghi. L'azione si è svolta con grande rapidità per permettere alla cittadinanza di poter fruire nuovamente quanto prima dello spazio verde.

Il modus operandi di questi malviventi è lo stesso. E ad essere presi d'assalto non sono solo i parchi. Anche le scuole e gli uffici pubblici diventano bersagli facili. Questi ignoti si introducono, distruggono e fanno danni. Cercano di rubare quanto possibile per poi rivenderlo. Ecco che i bersagli preferiti diventano i bagni e la rubinetteria. Così, però, creano un disservizio enorme alla comunità. Non solo privandola di beni pubblici, ma procurando disagi alla platea scolastica e alla pubblica utenza.

Il presidente della VII Municipalità Antonio Troiano ha pertanto deciso di rivolgersi al prefetto. Vuole scrivere per chiedere aiuto. La richiesta è un tavolo d'emergenza di osservazione della VII Municipalità, con particolare attenzione per San Pietro a Patierno.

«Sto preparando una nota che invierò al Prefetto. Ora basta! – dichiara Antonio Troiano, Presidente della VII Municipalità – Non è possibile subire da mesi, da quasi un anno, questi attacchi. Gli uffici tecnici, la scuola, hanno fatto denuncia. Il parco era già stato devastato e riqualificato. Solo ieri era stato nuovamente pulito da sporcizia e verde e oggi ci ridevastano. Io chiederò un incontro m soprattutto maggiori interventi, richiederò telecamere di sicurezza. Non è possibile avere attacchi e rimanere inermi contro un nemico vigliacco e sfuggente. Darò voce alle Istituzioni che vogliono portare sul territorio cultura, legalità e giustizia. Ogni volta che c'è una nostra azione c'è una reazione di questi vandali. Basta, siamo stanchi. Vogliamo che lo Stato, attraverso il Prefetto, agiscano contro questo malcostume. Soprattutto quando di attaccano scuole e parchi, presidi per i bambini, dove crescono».