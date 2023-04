Polemiche sul mancato utilizzo dello stadio comunale "Bisceglie", ora gestito da un privato. La diatriba fra amministrazione Golia e opposizione è scoppiata all'indomani della cessione del Real Agro Aversa. Dopo l'acquisto della compagine granata da parte della holding di cui fa parte anche il principe Emanuele Filiberto di Savoia, la discussione si sposta sul piano politico.

L'opposizione critica l'amministrazione guidata dal sindaco Alfonso Golia. Ad attaccare la maggioranza è l'antagonista Gianluca Golia, portavoce del Gruppo per Aversa. «Leggendo l'ultima nota di Casa Reale Holding Spa, presieduta da Emanuele Filiberto di Savoia e da Nazario Matachione - afferma l'oppositore - si evince un giudizio severo, ma giusto verso la gestione della vicenda Real Agro Aversa. L'analisi fatta dai due imprenditori, che hanno deciso di investire in città, risulta impeccabile. Il principio fondamentale è come poter affidare, con un bando dai costi ridicoli, uno stadio cittadino e lasciare ai margini proprio la squadra di casa? Oggi Aversa, per una serie di motivi, rappresenta un florido terreno su cui poter investire, per mano di una sana imprenditoria ma si fa trovare impreparata e non sa far fronte a proposte utili per il territorio».

Il consigliere conclude così: «Al netto delle polemiche sul piano politico e sulle scelte fatte dall'amministrazione nel corso di questa confusa consiliatura mi auguro che si possa trovare una soluzione al "problema stadio" facendo fronte a disattente condotte che obbligherebbero gli investitori ad andare via e la città a perdere la sua squadra di calcio».

Una presa di posizione che infastidisce il primo cittadino. Per il sindaco Alfonso Golia «si tratta di dichiarazioni che mirano a cercare visibilità». Il sindaco taglia ogni altro discorso: «Tutto quello che avevo da dire su questa vicenda, l'ho detto nei giorni scorsi. Ora dobbiamo aspettare l'incontro dell'8 maggio». Ma cosa aveva detto il sindaco? Golia aveva annunciato di aver sentito telefonicamente l'entourage del neo presidente Emanuele Filiberto di Savoia, in una telefonata, concordando un primo incontro di presentazione per l'8 maggio ad Aversa. «Sarà un momento importante aveva detto Golia - in occasione del quale la società potrà esporre il suo progetto calcistico. L'amministrazione darà il suo contribuito e siamo certi che la cittadinanza non farà mancare il suo calore, auspichiamo una partecipazione attiva del tessuto produttivo locale affinché la città mantenga la squadra in una competizione importante».

Non è mancata la polemica sul Sud, scatenata da una dichiarazione di Savoia, con il primo cittadino che ha voluto chiarire che «non conoscendo di quale Sud del mondo parli il neo presidente, voglio tranquillizzare tutti che questo Sud gli darà soddisfazioni, un Sud che non ama le polemiche prima di conoscere le persone e ama lavorare nel rispetto dei ruoli istituzionali».