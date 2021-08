Dramma a Pinetamare, nonno muore annegato: nipote disperso in mare

CASTEL VOLTURNO - Tragedia del mare alla spiaggia libera di Fontanablu, a Pinetamare, dove un uomo di 62 anni è annegato e il nipote di 25 è disperso in mare. La salma dell'uomo è stata coperta e sistemata sulla spiaggia, tra l'altro a due passi da un cumulo di rifiuti, in attesa dell'ìntervento del magistrato di turno.

APPROFONDIMENTI LA TRAGEDIA Caserta, 31enne travolto e uccisoda un'auto mentre era in bici LA PAURA Incendi, evacuata Rocchetta,piromane arrestato a Caserta

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente in mare su cui stanno indagando gli uomini della Capitaneria di Porto e la polizia. Nonno e nipote sarebbero originaria dell'area a Nord di Napoli. Stando ad una prima ricostruzione il nonno si era tuffato ed era apparso in difficoltà, il nipote ha organizzato una catena umana lanciandosi per primo in aiuto.

Ma un'ondata ha spezzato la catena umana e travolto tutti. Due bagnanti sono stati salvati dai bagnini di un lido affianco, il nonno non ce l'ha fatta. Il ragazzo risulta ancora disperso.