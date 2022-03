Università «Vanvitelli» rette più alte di Napoli e gli iscritti sono di meno

Si paga tanto per l'Università a Caserta. La contribuzione media degli iscritti ammonta, infatti, a oltre 1.733 euro, somma peraltro in linea con il dato nazionale, anzi anche qualche decina di euro in meno. Oltre la metà degli iscritti, peraltro, non paga a causa di un reddito basso o perché è vincitore di una borsa di studio. In ogni caso è un ateneo che purtroppo respira poco insieme al territorio, visto che Terra di Lavoro è una delle...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati