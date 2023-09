Uomo si barrica in casa con la madre, paura a Casapesenna

Un uomo di 40 anni si è barricato in casa con i genitori, fiato sospeso per i cittadini e le forze dell'ordine. Succede a Casapesenna, nell'agro aversano. Si tratta di un ex cuoco che prestava servizio su navi da crociera che avrebbe perso il lavoro dopo la pandemia da Covid 19. E' stato già destinatario di un Tso - qualche mese fa - da parte del sindaco del paese e ora si teme che possa aver ferito la madre. Ipotesi. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e il personale medico del 118. Si sta cercando di mediare con l'uomo per la liberazione dei genitori anziani.