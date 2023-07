Si barrica in casa a Padula. Due carabinieri fuori servizio risolvono la situazione ma vengono presi a morsi

La conoscenza del territorio e delle persone che lo vivono ha fatto sì che un intervento di due carabinieri fuori servizio intervenissero per rendere meno complessa una situazione a Padula dove un uomo si era asserragliato in casa. Un uomo del posto, con problemi di tossicodipendenza, ha iniziato a dare in escandescenze e quindi sono arrivati nei pressi dell'abitazione i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, la Polizia municipale e il 118.

L’episodio ha fatto sì che fosse necessario l’intervento di due militari che già conoscevano l’uomo, ma una volta giunti sul posto sono stati aggrediti, addirittura morsi mentre tentavano di calmarlo. Tuttavia i due militari ci sono riusciti nonostante qualche lieve ferita curabile con 5 giorni di prognosi. Mentre l’aggressore è stato trasportato dal 118 a Vallo della Lucania in regime di TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio) e denunciato per oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.