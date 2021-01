CASERTA - A piccoli passi verso l'immunità e la fine dell'incubo virus. Fino ad oggi in provincia di Caserta sono state vaccinate dall'Asl 15.285 persone e 1169 hanno ricevuto la seconda dose (e il tesserino di avvenuta vaccinazione riportato in foto). A queste vanno aggiunte circa 1500 persone che hanno ricevuto entrambi le dosi all'ospdale di Caserta Sant'Anna e San Sebastiano. La vaccinazione quindi procede ma più lentamente rispetto all'avvio perche' la Pfizer ha ridotto i quantitativi di vaccini consegnati. Va colto però come segnale positivo che cica 2700 casertani hanno in tasca il tesserino di avvenuta vaccinazione che, col trascorrere dei giorni, significa che non potranno essere infettati e infettare gli altri.

