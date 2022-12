Una moda, per altro anche costosa, una consuetudine, che si ripete nei fine settimana, un rito, che non può mancare nei giorni di festa. Sì, l'aperitivo è un appuntamento fisso che assume, durante le festività, un significato anche simbolico e che quest'anno, dopo il black out del Covid, ritorna in voga tra i residenti della città della Reggia. Un momento di gioia, un tempo da condividere con amici e parenti, ore da trascorrere in locali o nelle strade della movida per vivere l'atmosfera natalizia e augurarsi un giorno di felicità e serenità. Una pausa dalla routine, un salto in un tempo sospeso dove dimenticare il tran tran quotidiano e immergersi nello stupore della natività, ovviamente in versione laica.

Ma per rendere questo tuffo nello sballo il più sereno possibile e soprattutto il più sicuro possibile, l'amministrazione comunale ha voluto dare delle regole.

«Divieto assoluto, dalle ore 10 alle ore 21 dei giorni 24 e 31 dicembre, di vendita di bevande di qualunque genere contenute in contenitori di vetro o lattine, mentre l'utilizzo di bicchieri di vetro all'esterno dei locali è consentito esclusivamente per il servizio ai tavoli», questo quanto indicato in un'ordinanza sindacale a firma di Carlo Marino, nella quale viene anche regolato l'uso della musica: «Qualora all'interno dei locali di somministrazione si verificassero situazioni di particolare affollamento che possano creare pericoli alla pubblica incolumità, è si legge nell'ordinanza - consentita la diffusione sonora all'esterno degli stessi, con impianti conformi alla normativa». Insomma, si tratta giusto di indicazioni, dettate dal buon senso, che niente tolgono all'atmosfera di festa che già si respira in città.

E a conferma di ciò l'apprezzamento dimostrato da molti gestori di locali del centro, quelli maggiormente interessati dai brindisi natalizi e di fine anno.

L'attenzione verso questi giorni di movida pomeridiana è alta anche da parte di questura e prefettura, che hanno tenuto la scorsa settimana un tavolo ad hoc per individuare un piano di sicurezza nei momenti più caldi di queste festività.

Dunque, non solo il servizio di interforze dei fine settimana che resta invariato, ma anche un aumento delle unità operative presenti nel centro e nelle aree di maggiore concentrazione di giovani e non durante le ore dell'ape delle feste.

Ma il brindisi non sarà l'unica attrattiva di questo periodo. Anche se non è stato organizzato un vero e proprio cartellone di Natale, la città ma l'intera provincia di Terra di Lavoro brulica di eventi. Manifestazioni per grandi e piccini sono state organizzate sia nel capoluogo che negli altri comuni. Eventi che attraggono l'attenzione e la curiosità di tanti, disposti a stare qualche ora in macchina pur di potervi partecipare.

E allora perché non andare a Santa Maria Capua Vetere il 24 dicembre alle 24, al Convento Francescano, per ammirare il Presepe Vivente, o anche a Capua, al Circolo dei lettori Cose d'Interno Libri, oggi alle 19 a brindare insieme con Antonio Pascale oppure domani alle 11,30 a parlare con Gaetano Pecoraro, inviato de Le Iene, del suo libro Il male non è qui. Matteo Messina Denaro. Il romanzo.

E se l'auto non è il mezzo di trasporto preferito, allora perché non muoversi in bici e pedalare da Villa Giaquinto a San Leucio e Vaccheria, il tour della seta con Ciccio Bike and Tour di Caserta.

E nella città della Reggia dal 26 al 30 dicembre ci si potrà accomodare sulle poltrone del Teatro Civico 14 per assistere in prima assoluta a Costellazioni, nuova produzione di Mutamenti/Teatro Civico 14, testo del britannico Nick Payne, per la regia di Roberto Solofria.

Alla Reggia, invece, che sarà aperta il 24 con visite speciali al Presepe di Corte, il 26 dicembre nella Cappella Palatina si potrà assistere al Concerto per un Giorno di Festa delle Matinée dell'Orchestra da Camera di Caserta. Se si preferisce gustare qualche prelibatezza in strada allora la tappa giusta è in via San Carlo dove oggi e domani saranno aperti gli stands del Ce Gusto all'Urban Park.

Per i più piccoli resterà aperto il Villaggio di Babbo Natale ai Giardini Maria Carolina e il Villa Padre Pio Christmas.

Insomma, non ci sarà da annoiarsi in questi giorni di festa e di certo si arriverà a tavola già in parte pieni e, dunque, pronti a recepire anche i consigli di dietologi e nutrizionisti, o forse no.