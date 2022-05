“Senza guardia”, Vincenzo Mangiacapre racconta la vita dei pugili al liceo Manzoni

Il pugile italiano Vincenzo Mangiacapre ha scelto il liceo Manzoni di Caserta per la presentazione del suo libro “Senza guardia, dalla strada alle Olimpiadi con la vita in pugno”. Mangiacapre, conosciuto da tutti come Matrix, marcianisano doc, ha una lunga carriera di successi alle spalle durante la quale, tra gli altri riconoscimenti, ha conquistato un bronzo europeo, un bronzo mondiale ed addirittura un bronzo olimpico. Il pugile ha deciso di raccontarsi nel libro edito da Baldini Castoldi scritto a quattro mani con Andrea Mercurio.

L’appuntamento è per mercoledì a partire dalle 11:30 presso l’aula magna del liceo e in diretta Facebook sulla pagina Campus Manzoni. Di primissimo livello il parterre che discuterà con i ragazzi del libro. Assieme alla dirigente scolastica Adele Vairo e ai due autori, infatti ci saranno il delegato provinciale del Coni Michele De Simone, il Commissario Capo della polizia penitenziaria del gruppo Fiamme Azzurre Salvatore Marino, il tecnico delle Fiamme Azzurre Tommaso Rossano. Il coordinamento organizzativo è affidato a Luciano De Luca e Antimo Nero. A moderare i lavori il direttore di CasertaFocus Francesco Marino.

«Un’altra eccellenza sceglie la nostra scuola per lanciare il suo progetto» ha spiegato la dirigente scolastica Adele Vairo «Mangiacapre è un campione nello sport e nella vita. I nostri ragazzi avranno l’opportunità di confrontarsi con un atleta che, grazie al talento e alla dedizione è riuscito a tagliare prestigiosissimi traguardi. Presenze come quelle di Mangiacapre, che si sommano a quelle di altri campioni che hanno fatto visita alla nostra scuola, accanto ai diversi protocolli d’intesa, testimoniano come lo sport sia centrale nel nostro mood formativo».