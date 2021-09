Bonus fino a 20mila euro: c'è la tax credit librerie

Partita l’edizione 2021 del Tax credit librerie. Fino al mezzogiorno del 29 ottobre è possibile presentare le domande per accedere al credito d’imposta a sostegno dei negozi che vendono libri al dettaglio. Giunto alla sua quinta edizione la misura, introdotta dal ministro Dario Franceschini nel 2017, può contare quest’anno su uno stanziamento complessivo di 18.250.000 euro, grazie ai fondi previsti con il decreto 226 firmato dallo stesso dicastero il 28 giugno 2021, che ha integrato la dotazione ordinaria per il 2021.

APPROFONDIMENTI L'ARTISTA Tra Napoli, New York e Dubai: successo per la mostra di Giacomo... LA CULTURA “Scambialibro” a Torre Annunziata: doni un libro e ne... X FACTOR X Factor, Ludovico Tersigni: «Non solo Skam, ora vorrei essere...

Le istanze, relative all’anno 2020, saranno raccolte, fino alla scadenza del 29 ottobre, esclusivamente tramite la piattaforma https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/. E le nuove risorse verranno ripartite tra le imprese, in possesso di specifici codici Ateco, che potranno accedere alle agevolazioni fiscali, per diverse categorie di spesa, nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie indipendenti e di 10.000 euro per tutti gli altri.