Negli ultimi anni gli storici stanno affrontando il tema del brigantaggio da angolazioni più innovative, approfondendo le ragioni degli insorti, spesso meno politicamente legati al semplice rimpianto borbonico, e mettendo anche nella giusta evidenza il contributo fondamentale delle donne, a partire dalla leggendaria Michelina De Cesare. Le brigantesse non furono solo le compagne dei briganti, donne dedite al rifocillamento e alle cure dei ribelli, stafferre. Spesso furono veri e propri capi, investiti dell'autorità di impartire ordini, organizzare agguati, stabilire strategie di attacco e di difesa, ebbero ruoli rimossi dalla storiografia, ufficiale e non, come succederà poi anche nella Resistenza, quasi a ristabilire il fronte del patriarcato anche in caso di ribellione.

​scopre l'arte fiamminga

Lungo questa scia di nuove ricerche trova spazio, per la prima volta, la fiction, basata sulla figura di una donna brigante, e a firmarla è Pino Aprile, che dopo aver scritto pamphlet provocatori come Terroni e Il Sud puzza, esordisce con il romanzo storico La brigante bambina (Libreria Pienogiorno, pagine 182, euro 17,90).

La trama è semplice. Lei è una boccadirosa, una che si dà con piacere a chiunque, specialmente a chi ha l'aria del delinquente. La chiamano Pignatara, «perché in una pignatta chiunque ci mette di tutto». Il suo vero nome è Sirana, «che non era Sirena per un errore di trascrizione». Abita in un paesino sperduto del Regno delle Due Sicilie. Il marito, innamorato al punto da perdonarle tutto, è un maestrino napoletano fuggito dalla capitale perché la famiglia è diventata antiborbonica e lui vuole solo rimanersene in pace a studiare. A mettere incinta la moglie è stato il suo magnaccia ma il maestrino non lo sa ed è felice di creare una famiglia con la sua donna.

Quando il regno cade e arrivano i Savoia lei viene stuprata ripetutamente dai soldati della guardia nazionale, davanti agli occhi del marito, poi trascinata in strada nuda e ingiuriata davanti a tutti. Così il mite e credulone maestrino capisce che «quando la vita ci pone in stati di tensione estrema, come in guerra, estrema è pure la sintesi cui si giunge. Ossia, per dirla con le sue parole: "La donna viene ridotta alla fica, l'uomo alla spada"».

E allora decide di farsi brigante insieme a lei, per amore e per vendetta. È la sua questione privata. Si uniscono agli altri rivoltosi e, con il tempo, muovendosi tra Basilicata e Calabria, il maestro e consorte concepiscono un progetto ambizioso, riunire sotto un solo comando tutti i briganti.

Il finale storico lo conosciamo tutti, il non lieto fine della vicenda tra i due meglio lasciarlo scoprire a chi leggerà il libro.

Intorno ai due protagonisti - la figura di lei è ispirata alla vera storia di una guerrigliera, Elisabetta Blasucci - si muovono personaggi realmente esistiti, come il Sergente Romano, Domenico Palma e Carmine Crocco, e soprattutto le donne che davvero sono state brigantesse come Ciccilla, Michelina e Cerasella che avrà un ruolo sempre più di primo piano. La Blasucci è ricordata spesso in coppia con Arcangela Cotugno: rispettivamente di Ruvo di Puglia e di Montescaglioso, furono le donne dei briganti lucani Coppolone e Libertone. Furono catturate presso le loro abitazioni, processate per brigantaggio e condannate a 20 anni di carcere, ma morirono dopo pochi anni. Sono loro le due donne in copertina di «Brigante se more», storico lp dei Musica Nova di Eugenio Bennato e Carlo D'Angiò uscito nel La trama regge bene, la scrittura è accattivante nella sua ricercata semplicità, la storia d'amore e tradimenti è indagata quanto lo sfondo politico della vicenda che restituisce in forma letteraria l'impianto ideologico dell'autore, secondo il quale i briganti e le brigantesse devono essere considerati eroi ed eroine del Sud che, a ragione, hanno resistito all'invasore sabaudo.

Ora, nessuno può negare che l'esercito della neonata Italia si macchiò di stupri, eccidi e deportazioni, nessuno può sorvolare sui «massacri del colonnello Milon e del macellaio di terroni Pietro Fumel», crimini denunciati già all'epoca e in tempi recenti. Certo, neanche i briganti furono angioletti, e quel periodo andrebbe finalmente studiato senza pregiudizio, senza rimpianti, senza falsificazioni, senza idealizzazione del passato. Altrimenti, come giustamente fa notare Aprile, la storia del brigantaggio continuerà a dividerci.