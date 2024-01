Napoli, Matteo Cupellaro presenta il suo secondo romanzo

Lunedì 8 gennaio alle ore 17:30 Matteo Cupellaro presenta il suo romanzo «Abigel e il mondo dei Ghostmonster», presso la libreria Mondadori al rione Alto di Napoli.

A moderare la presentazione la giornalista Barbara Carere .

Il giovane autore romano,nato a Frascati, è alla sua seconda pubblicazione,dopo «Abigel il drago e i signori oscuri» pubblicato nel 2021 sempre con gruppo Albatros. Di recente, ha vinto il Piceno cinema festival con il corto «Non Aspettare», coprodotto insieme a Daniel Bondi e Jade Pirovano. Ha ricevuto diversi riconoscimento tra cui il premio Malafemmena nella scorsa edizione per le tante copie vendute del suo primo romanzo «Abigel il drago e i signori oscuri» posizionandosi tra i primi posti nelle vendite su Amazon. Torna alla Mondadori del rione Alto, dove già era stato la scorsa estate insieme all’attore comico Pasquale Palma per una doppia presentazione, infatti anche Palma presentava il suo primo libro «Sblut».

L’evento sarà organizzato dalla B&G Art Event Communication.