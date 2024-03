Con il processo a Giovanna d'Arco, il ritorno in libreria di Roberto de Simone

Tra La gatta Cenerentola e La canzone napolitana, tra i tanti libri firmati da Roberto De Simone, ce n’è uno nuovo in stampa (nelle intenzioni dell’autore, nemmeno l’ultimo), per Colonnese editore. Dell’arco di Giovanna d’Arco, atteso a metà aprile. Mistero cinematografico per musica, il sottotitolo dell’opera, chiaramente originalissima: da leggere d’un fiato, e non solo. Perché questo libro ha pezzi cantati e parti recitate ed è oggetto d’arte: arricchito da una ventina di illustrazioni volute dall’infaticabile e geniale maestro, con immagini che richiamano Napoli, a colori, dettagli ricercati e preziosi.

Il tema, ritmato anche in stile rap, è il processo all’eroina di Orléans, giovane donna impegnata in una missione: liberare il suo paese dagli inglesi.

Al centro, dunque, c’è una riflessione sulla giustizia terrena e divina, che parla del potere e dell’Europa del Trecento e del Quattrocento tormentata dalla guerra dei Cent'anni, e inevitabilmente rimanda al presente. Ma, colpisce, innanzitutto, la lingua usata per raccontare, e rappresentare, la vicenda. Una lingua creativa, che unisce francese antico, slang, modi di dire popolari...