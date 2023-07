Flip 2023, torna il festival di letteratura indipendente: Cărtărescu, Villalobos e Griffi tra gli ospiti

Quando la cultura può essere definita indipendente? E volendo giocare col termine, quando è in, quando è dipendente? Sono i temi e le provocazioni della prossima edizione di “Flip – Festival della Letteratura Indipendente di Pomigliano d’Arco” che torna dall'1 al 3 settembre con una terza edizione più ricca, ancora più rivolta alla relazione tra territorio e mondo, con un parterre internazionale di autori.

C’è una nuova direzione artistica: Eduardo Savarese, scrittore e editore di Wojtek Edizioni, ha curato – insieme agli ideatori della rassegna che sono la libreria Wojtek, la libreria per l’infanzia Mio nonno è Michelangelo e il blog letterario Una banda di cefali – un programma di appuntamenti vario e concepito senza accavallamento di orario.

Resta invariato lo schema delle ultime edizioni: gli incontri mattutini saranno dedicati alla letteratura per bambini e ragazzi, quelli pomeridiani, invece, si rivolgeranno a un pubblico adulto con presentazioni di libri, incontri con gli autori e tavole rotonde sul mondo del libro.

Tra gli ospiti il premio Andersen Bruno Tognolini, Armin Greder e l’illustratore cinese Chen Jiang Hong per la letteratura per l'infanzia, per la generica il più volte candidato al premio Nobel Mircea Cărtărescu, il premio Herralde Juan Pablo Villalobos, l'autrice cilena Cynthia Rimsky, Gian Marco Griffi col suo caso letterario Ferrovie del Messico (libro dell'anno a Fahrenheit 2022, premio Mastercard Letteratura, premio Zeno e premio La Cava) e Giorgio Vasta; verrà presentato un libro inedito di Vasilij Vasil'evič Rozanov, il padre del formalismo russo Viktor Šklovskij.

Un’altra novità sono le sessioni a tema: gli eventi non saranno più disposti in successione casuale, ma articolati in sessioni “IN” e sessioni “DIPENDENZE”; ogni incontro, nei vari spazi del comune, sarà gratuito e ad accesso libero. Le installazioni artistiche saranno ancora una volta affidate al francese Christophe Mourey.